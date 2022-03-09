Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В среду, 9 марта, в столице и Московской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, говорится на портале "Метеоновости".
"Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 8 до 6 градусов мороза, по области – от 11 до 6 градусов мороза. Ветер северо-восточного направления 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают, что атмосферное давление будет повышенное, но содержание кислорода в норме. Геомагнитный фон 9 марта прогнозируется от спокойного до слабо возмущенного.
Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 22:00 10 марта.
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