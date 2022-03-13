Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гололедица ожидается в Москве. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра на официальной сайте.

Желтый уровень опасности будет действовать в городе с 19:00 понедельника, 14 марта.

"Желтый – погода потенциально опасна", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что предупреждение будет действовать до 09:00 вторника.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта.

До этого желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Подмосковье. Теперь оно действует до 00:00 понедельника.