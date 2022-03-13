Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гололедица ожидается в Москве. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра на официальной сайте.
Желтый уровень опасности будет действовать в городе с 19:00 понедельника, 14 марта.
"Желтый – погода потенциально опасна", – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что предупреждение будет действовать до 09:00 вторника.
Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта.
До этого желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Подмосковье. Теперь оно действует до 00:00 понедельника.
Метеоролог рассказала о повышенном атмосферном давлении в столице
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