Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Подмосковье до понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности продлен в Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Новое предупреждение действует до 00:00 14 марта.
Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до вечера воскресенья, 13 марта.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозных ночах в столичном регионе в конце недели. Ночи на пятницу и субботу будут очень холодными. В Москве – от -12 до -16 градусов, в Подмосковье – до -19 градусов.
Метеоролог рассказала о повышенном атмосферном давлении в столице
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