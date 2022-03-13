Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Подмосковье до понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Новое предупреждение действует до 00:00 14 марта.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до вечера воскресенья, 13 марта.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозных ночах в столичном регионе в конце недели. Ночи на пятницу и субботу будут очень холодными. В Москве – от -12 до -16 градусов, в Подмосковье – до -19 градусов.