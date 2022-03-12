Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до воскресенья

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Новое предупреждение действует до 20:00 13 марта.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до вечера субботы, 12 марта.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозных ночах в столичном регионе в конце недели. Ночи на пятницу и субботу будут очень холодными. В Москве – от -12 до -16 градусов, в Подмосковье – до -19 градусов.