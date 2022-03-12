Атмосферное давление в Москве достигнет рекордного значения 17 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве с понедельника, 14 марта, начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта, сообщает портал "Метеоновости".
Уточняется, что это обусловлено влиянием антициклона.
Ожидаемый показатель станет третьим в списке дней с рекордным атмосферным давлением. Так, 17 марта 2015 года было зафиксировано 773 миллиметра ртутного столба, а в 1956 году – 770 миллиметров ртутного столба.
Об экстремально высоком атмосферном давлении ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, из-за этого таяние снега будет идти медленно. К концу следующей недели высота сугробов уменьшится на 2–3 сантиметра.
Кроме того, по словам Вильфанда, повышенное атмосферное давление обеспечит в столице малооблачную солнечную погоду.
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