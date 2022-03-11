Синоптик предупредил москвичей об экстремально высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В конце следующей недели в Москве ожидается экстремально высокое атмосферное давление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, давление достигнет высоких значений уже во вторник, 15 марта.
"К концу недели оно будет стремиться к экстремально высоким значениям, примерно на 22–25 миллиметров ртутного столба выше нормы. Поэтому в среду, четверг и пятницу следующей недели ночью температура будет ниже нормы на пару градусов – днем плюс 2–3 градуса", – цитирует синоптика Агентство "Москва".
Метеоролог отметил, что из-за этого процесс таяния снега будет идти достаточно медленно. Кроме того, повышенное атмосферное давление обеспечит малооблачную солнечную погоду.
"Понижение высоты снега будет связано с тем, что солнце будет способствовать его сублимации, переходу из твердой фазы в газообразную", – сказал Вильфанд.
Он пояснил, что к концу следующей недели высота сугробов уменьшится на 2–3 сантиметра.
Ранее Вильфанд сообщил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля. В то же время уже в ближайшие выходные 20-градусные морозы в Москве сместит плюсовая температура. Снег, по словам Вильфанда, сойдет в третьей декаде марта – начале апреля.
"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде 12 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: