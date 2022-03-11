Синоптик предупредил москвичей об экстремально высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В конце следующей недели в Москве ожидается экстремально высокое атмосферное давление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, давление достигнет высоких значений уже во вторник, 15 марта.

"К концу недели оно будет стремиться к экстремально высоким значениям, примерно на 22–25 миллиметров ртутного столба выше нормы. Поэтому в среду, четверг и пятницу следующей недели ночью температура будет ниже нормы на пару градусов – днем плюс 2–3 градуса", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Метеоролог отметил, что из-за этого процесс таяния снега будет идти достаточно медленно. Кроме того, повышенное атмосферное давление обеспечит малооблачную солнечную погоду.

"Понижение высоты снега будет связано с тем, что солнце будет способствовать его сублимации, переходу из твердой фазы в газообразную", – сказал Вильфанд.

Он пояснил, что к концу следующей недели высота сугробов уменьшится на 2–3 сантиметра.

Ранее Вильфанд сообщил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля. В то же время уже в ближайшие выходные 20-градусные морозы в Москве сместит плюсовая температура. Снег, по словам Вильфанда, сойдет в третьей декаде марта – начале апреля.

