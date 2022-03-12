Эксперт рассказал, как справиться с плохим самочувствием из-за резкой смены погоды

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Как справиться от негативного влияния на самочувствие от резкой смены погоды, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Эксперт отметил, что плохое самочувствие из-за внезапных похолоданий или потеплений для продолжительности жизни не опасны. Такая проблема не является диагнозом, поэтому таблетки не назначаются.

По словам врача, необходимо нормализацией образа жизни. Например, полезно будет заняться физкультурой, ложиться и вставать в одно и то же время, а также правильно питаться.

Ранее врач-терапевт "Инвитро-Москва" Надежда Капнинская предупредила о том, что корвалол может вызвать привыкание и зависимость. Кроме того, неправильное употребление настойки валерианы может стать причиной панических атак и постоянной бессонницы. В свою очередь, польза травяных чаев неоспорима, но назначать их также должен только квалифицированный врач.