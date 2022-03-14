Москвичам посоветовали не ждать метеорологической весны на следующей неделе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В предстоящую неделю в Москве пока не прогнозируется метеорологическая весна. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус 4 до плюс 1 градуса. В частности, в понедельник потеплеет до нуля - плюс 5, пасмурно и с небольшими осадками. Начиная со вторника и до конца недели погода будет без существенных осадков.

Тишковец добавил, что к середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус 5–10 градусов, а днем – от минус 4 до плюс 1 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что настоящая весенняя погода придет в столицу в конце второй декады текущего месяца. По его словам, погода в столице будет оставаться прохладной, но ясной приблизительно до 20-х чисел марта из-за холодного антициклона.