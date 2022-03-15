В Гидрометцентре предупредили об опасных морозах на большей части России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аномальные морозы в ближайшие дни придут в Центральный федеральный округ, Западную Сибирь, Поволжье и на Урал, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Аномалия семь-десять градусов – это опасное погодное явление. <...> Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также (наблюдаются. – Прим. ред.) на очень большой территории", – отметил метеоролог.
По его словам, в Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта будет на 7–9 градусов ниже нормы. Столбики термометра могут опуститься до -13...-18 градусов.
Вильфанд сообщил, что в Приволжье отклонение от нормы составит от 7 до 10 градусов: в ночное время температура может составить -17...-22 градуса. В Ростовской области ночью обещают до -13 градусов, в Краснодарском крае – до -8.
Морозы придут также и в Омскую, Курганскую и Челябинскую области – там температура воздуха может достичь -15 градусов, а в некоторых регионах Урала – -27 градусов.
"Для этих регионов такие температуры даже в январе редко бывают", – отметил специалист.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о холодных ночах на неделе с 14 по 20 марта. По ее словам, дневная температура в столице со вторника будет составлять около 0 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: