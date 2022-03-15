В Гидрометцентре предупредили об опасных морозах на большей части России

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Аномальные морозы в ближайшие дни придут в Центральный федеральный округ, Западную Сибирь, Поволжье и на Урал, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Аномалия семь-десять градусов – это опасное погодное явление. <...> Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также (наблюдаются. – Прим. ред.) на очень большой территории", – отметил метеоролог.

По его словам, в Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта будет на 7–9 градусов ниже нормы. Столбики термометра могут опуститься до -13...-18 градусов.

Вильфанд сообщил, что в Приволжье отклонение от нормы составит от 7 до 10 градусов: в ночное время температура может составить -17...-22 градуса. В Ростовской области ночью обещают до -13 градусов, в Краснодарском крае – до -8.

Морозы придут также и в Омскую, Курганскую и Челябинскую области – там температура воздуха может достичь -15 градусов, а в некоторых регионах Урала – -27 градусов.

"Для этих регионов такие температуры даже в январе редко бывают", – отметил специалист.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о холодных ночах на неделе с 14 по 20 марта. По ее словам, дневная температура в столице со вторника будет составлять около 0 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы.

