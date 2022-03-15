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общество

04:53

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В ближайшие дни в Москве ожидается прохладная и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ночь на среду температура составит -6...-11 градусов, в четверг – -8...-13 градусов, а днем будет около 0 градусов. Со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы.

"Но это не будет вызывать никакого раздражения, так как будет много солнца", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В пятницу, 18 марта, ожидается повышение температуры до положительных значений, добавил синоптик. Кроме того, обилие солнца будет способствовать уменьшению снежного покрова на 2–3 сантиметра к концу недели. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что при этом слякоти не ожидается, поскольку снег будет не таять, а испаряться.

Ранее Вильфанд рассказал, что на этой неделе всю территорию России захватит мощный антициклон, из-за которого на юге страны и в умеренных широтах будет необычно холодная погода, а на севере – теплая.

По словам синоптика, наиболее заметные отрицательные аномалии до 7–8 градусов ожидаются в Поволжье, на Урале, юге Красноярского края и в Иркутской области, а высокие положительные аномалии до 15 градусов прогнозируются в ЯНАО и на Таймыре.

Метеоролог рассказал о температуре в течение недели в Москве

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