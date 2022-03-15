Синоптик предупредил россиян о нестандартной погоде во всех регионах страны

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На этой неделе всю территорию России захватит мощный антициклон, из-за которого на юге страны и в умеренных широтах будет необычно холодная погода, а на севере – теплая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах – выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4–8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе – выше нормы на 6–12 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик добавил, что подобное распределение температурных аномалий приведет к тому, что на юге и севере европейской части России будет одинаковая температура – в среднем +4...-2 градуса. Наиболее заметные отрицательные аномалии до 7–8 градусов, по словам Вильфанда, ожидаются в Поволжье, на Урале, юге Красноярского края и в Иркутской области, а высокие положительные аномалии до 15 градусов прогнозируются в ЯНАО и на Таймыре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что к концу недели в центре и на юге Европейской России ожидается атмосферное давление выше нормы. Оно будет на 20–25 миллиметров ртутного столба выше многолетних показателей.