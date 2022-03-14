Синоптик предупредила о холодных ночах на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 предупредила жителей столицы о холодных ночах на неделе с 14 по 20 марта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о надвигающемся периоде высокого атмосферного давления. Метеоролог добавил, что уже во вторник, 15 марта, оно ощутимо поднимется. Вместе с тем к концу недели давление будет стремиться к экстремально высоким значениям, подчеркнул специалист. По его прогнозам, оно окажется выше нормы примерно на 22–25 миллиметров ртутного столба.
По словам Поздняковой, самым теплым днем на неделе станет понедельник, 14 марта. "Это теплый эпизод в марте и нынешней весне, потому что среднесуточная температура воздуха положительная, поскольку прошедшая ночь была теплой и дневная температура сегодня порядка +3…+5 градусов", – уточнила она.
Однако со вторника ситуация начнет меняться, продолжает синоптик. Существенных осадков при этом не ожидается, но погоду будет определять антициклон.
"Мы будем находиться в его холодной части. Температура воздуха начнет постепенно понижаться, особенно это будет заметно в ночные часы", – поясняет Позднякова.
Дневная температура в столице начиная со вторника будет составлять около 0 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы, говорит синоптик. "Будем надеяться, что она придет к норме или даже станет выше нормы после 20 марта, после дня весеннего равноденствия", – заключила метеоролог.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе москвичам не следует надеяться на приход метеорологической весны. Таким образом, пока в столице не ожидается перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, указал он.
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