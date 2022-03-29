Облачная погода и снег ожидаются в столичном регионе во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Во вторник, 29 марта, в столичном регионе сохранится влияние циклона. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление будет существенно ниже нормы, содержание кислорода в воздухе – умеренно пониженное. Метеообусловленные недомогания и ухудшение самочувствия могут отмечаться у большинства метеозависимых людей", – говорится в сообщении.

Осадки в Московском регионе будут всю неделю, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, снег в конце марта является обыденностью.

В ночь на вторник на Москву обрушились ливень вперемешку со снегом и гроза. В городе наблюдался шквалистый ветер. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 среды.