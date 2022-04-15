Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, в Подмосковье – +10...+15 градусов. Ветер подует северного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"В завершении рабочей недели в столичном регионе большую часть дня сохранится влияние антициклона. <...> Небольшой дождь начнется ближе к вечеру, ознаменовав собой грядущие погодные перемены. Атмосферное давление в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

В субботу, 16 апреля, в Москве ожидается облачная погода с осадками. Дождь будет переходить в мокрый снег. Отметки термометра в течение дня могут показать +4...+6 градусов, в ночное время – +3...+5. В Подмосковье ночью ожидается 0...+5, днем – +3...+8 градусов. Атмосферное давление опустится.

В воскресенье, 17 апреля, погода останется холодной и пасмурной, также в столице по-прежнему сохранятся осадки. Утром в Москве прогнозируется 0...+2 градуса, по области – -1... +4, в дневное время максимальная температура при северо-восточном ветре будет +4...+6 градусов.

Потепление в столицу придет с 20 апреля. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, к этому времени снег должен окончательно растаять на всех открытых участках Москвы и области.

