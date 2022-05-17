Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в последнее время все больше деградирует.
"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве отметили, что бывшие партнеры России стремились политизировать деятельность Совета. Российская же сторона пыталась вернуть диалог в практическое русло, отдавая приоритет задаче устойчивого социально-экономического развития Балтийского региона. Однако в конечном итоге западные страны все же монополизировали Совет.
"Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается. Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и "западного самолюбования", – пояснили в дипломатическом ведомстве.
Уведомление о выходе из организации глава российского МИД Сергей Лавров направил министрам стран – членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме. Одновременно с этим было принято решение о выходе РФ из состава парламентской конференции Балтийского моря.
В министерстве добавили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе.
"Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона – нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников. Нынешняя ситуация в СГБМ – на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации", – заключили в дипведомстве.
Ранее совет Госдумы принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что постоянными членами ПКБМ являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. По его словам, с парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам.
Совет ГД принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря
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