Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в последнее время все больше деградирует.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве отметили, что бывшие партнеры России стремились политизировать деятельность Совета. Российская же сторона пыталась вернуть диалог в практическое русло, отдавая приоритет задаче устойчивого социально-экономического развития Балтийского региона. Однако в конечном итоге западные страны все же монополизировали Совет.

"Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается. Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и "западного самолюбования", – пояснили в дипломатическом ведомстве.

Уведомление о выходе из организации глава российского МИД Сергей Лавров направил министрам стран – членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме. Одновременно с этим было принято решение о выходе РФ из состава парламентской конференции Балтийского моря.

В министерстве добавили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе.

"Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона – нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников. Нынешняя ситуация в СГБМ – на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации", – заключили в дипведомстве.

Ранее совет Госдумы принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что постоянными членами ПКБМ являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. По его словам, с парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам.