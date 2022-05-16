Совет ГД принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Совет Госдумы принял решение о выходе России из парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня на совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из парламентской конференции Балтийского моря", – цитирует Володина сайт ГД.

Он напомнил, что постоянными членами ПКБМ являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.

"С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", – пояснил Володин.

Между тем Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ завил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией. Он добавил, что дальнейшая реакция будет зависеть от угроз, которые будут создаваться из-за вступления этих стран в НАТО.

В понедельник, 16 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о принятии правительством страны официального решения о членстве в Североатлантическом альянсе. По ее словам, в парламенте Швеции подавляющее большинство голосов было за вступление королевства в НАТО. Аналогичное решение о подаче заявки на членство в Альянсе 15 мая приняла Финляндия.