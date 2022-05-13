В МИД Латвии заявили, что Балтийское море становится территорией НАТО

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Балтийское море становится территорией НАТО. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО придало бы надежности с позиции политики и безопасности. По его словам, это четкое послание, что северная часть Европы – территория Альянса. В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс подчеркнула, что вступление Финляндии в НАТО усилит Североатлантический альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

По мнению политиков, НАТО и прибалтийские страны получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов.

Ранее сообщалось, что США поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон готов оказать поддержку этим странам на период вступления.

