Путин в курсе ситуации с возможным слиянием ВТБ и "Открытия" – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин знает о проработке слияния банков ВТБ и "Открытие", однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, эта тема находится в обсуждении. <…> И перед президентом эта тема озвучивалась", – сказал он.

Песков добавил, что решения по данному вопросу озвучат, когда они "будут финализированы".

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило. По его словам, нарушение норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. Так президент РФ отреагировал на блокирование активов Банка России в ЕС.

