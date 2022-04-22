Бутики люксовых вещей в Риме заявили, что не отказывают россиянам в покупках. Однако они уточняют, что рассчитывать на tax free в данном случае бессмысленно. Российские паспорта сразу блокируют в системе.

Кроме того, россиянам рекомендовали расплачиваться наличными или картами, которые выпущены в других странах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





