Российские аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах. Это позволит воздушным гаваням получить дополнительную прибыль, а пассажирам покупать ставшие дефицитными импортные товары без таможенных пошлин.

В других странах duty free работают по всей чистой зоне, вне зависимости от пункта назначения.

Источник РБК сообщил, что сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

