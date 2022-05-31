"Москва и мир": сервис для покупки билетов на речные маршруты и оспа обезьян в мире

В Москве заработал сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи. Теперь горожанам и туристам не нужно стоять в очередях. А судовладельцы могут работать без посредников. Сайт называется "Суда сюда!". Этот сервис – часть единой билетной системы московского транспорта. Пока портал работает в тестовом режиме. Создатели говорят, что функционал будет постоянно обновляться.

Москва оказалась в эпицентре дождей. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что небо над столицей затянуто тучами на высоте 200–300 метров. З1 мая в городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Это как минимум одно ведро дождевой воды на квадратный метр улицы. Характер метеорологических условий связан с тем, что холодный фронт догнал теплый, и в результате погода сменилась в худшую сторону.

Из-за дождя 6-балльные заторы в столице были зафиксированы уже с утра. Движение было затруднено в центре города, а также на Садовом кольце, на ТТК и на МКАД. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до 3 июня, не исключены также грозы. При этом температура в Москве будет расти: 1 июня термометры покажут 21 градус тепла. А 2–3 июня будtт уже 24 градуса.

Отсутствие иммунитета к заболеванию у значительной части населения могло стать причиной быстрого распространение оспы обезьян. Такое предположение высказали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Там напомнили, что вакцинация от натуральной оспы в мире была прекращена еще в прошлом веке. Между тем прививка обеспечивает эффективную защиту и от оспы обезьян.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности при вспышках этого заболевания составляет от 1% до 10%. Большинство умерших – молодые люди. В эту волну первая смерть зафиксирована в Нигерии. Там скончался 40-летний мужчина. Медики уточнили, что у него были и другие заболевания, поэтому пациент принимал иммуноподавляющие препараты. Сейчас случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в 23 странах. Медики сообщили о более 250 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заболевания.