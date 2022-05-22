Речной трамвайчик запустили от Северного речного вокзала до Химок

Между Химками и Москвой начал курсировать речной трамвай, сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что новый путь от Северного речного вокзала займет всего полчаса.

Кроме того, восемь дополнительных экскурсионных маршрутов запустили на Москве-реке.

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