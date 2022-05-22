После многолетнего перерыва в Москве заработает общественный водный транспорт. Кроме того, на Москве-реке открыли восемь новых экскурсионных маршрутов.

Для удобства у каждого будет свой цвет и расписание. Какие это маршруты? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.