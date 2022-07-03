Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане

Вблизи села Куруш в Дагестане автомобиль с туристами упал в ущелье. В салоне находились шесть человек.

Пятеро, несмотря на переломы и другие травмы, смогли выбраться самостоятельно. Одного из туристов вытащить вытащить смогли только спасатели. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

