Водитель BMW задержан после смертельной аварии в 3-м Павелецком проезде

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Столичные полицейские задержали водителя автомобиля BMW, насмерть сбившего пешехода в 3-м Павелецком проезде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

"35-летний мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ", – заявила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Она отметила, что задержанный не признал вину и отверг предъявленное обвинение. По словам мужчины, он не нарушал правил дорожного движения и применил экстренное торможение, как только увидел пешехода, однако его машину занесло на снегу.

Суд назначит задержанному меру пресечения в ближайшее время.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель BMW не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого машина врезалась в припаркованный автомобиль Citroen.

В результате погиб один человек, а также пострадали мужчина и женщина. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Столичный суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 16 декабря

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