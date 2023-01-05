05 января, 23:13Происшествия
Четыре человека пострадали в аварии на Севастопольском проспекте
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Главное управление МВД по столице рассказало о пострадавших в аварии на Севастопольском проспекте.
"По предварительной информации, на Севастопольском проспекте в районе дома №7 столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.
Ранее сообщалось, что движение на Севастопольском проспекте в сторону центра оказалось перекрыто из-за ДТП с участием трех автомобилей. Столичный Дептранс отметил, что на месте работали оперативные службы. Автомобилистов попросили объезжать этот участок.
Движение на Севастопольском проспекте затруднено из-за аварии
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