Четыре человека пострадали в аварии на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Главное управление МВД по столице рассказало о пострадавших в аварии на Севастопольском проспекте.

"По предварительной информации, на Севастопольском проспекте в районе дома №7 столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.

Ранее сообщалось, что движение на Севастопольском проспекте в сторону центра оказалось перекрыто из-за ДТП с участием трех автомобилей. Столичный Дептранс отметил, что на месте работали оперативные службы. Автомобилистов попросили объезжать этот участок.

Движение на Севастопольском проспекте затруднено из-за аварии

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