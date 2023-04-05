Движение на Варшавском шоссе восстановили после возгорания строительного мусора

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение автотранспорта на Варшавском шоссе восстановлено после возгорания строительного мусора. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Затруднения при движении транспорта ранее наблюдались около дома № 7 в Донском районе. Возгорание строительных отходов произошло на проезжей части. Предположительно, мусор выпал из грузовика.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.



Очевидцы прислали видео с загоревшимся строительным мусором на Варшавском шоссе

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