Из-за пожара в Химках перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Из-за пожара в здании фермерского рынка в Химках было полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных пострадавших в данный момент устанавливаются. На месте работают оперативные службы города, добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе произошел крупный пожар. Пожарные подразделения работают на месте происшествия.

В 04:21 удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекаются 42 человека и 13 единиц техники, как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

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