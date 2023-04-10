Открытое горение на складе автозапчастей в Нахабине ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабине, сообщает РИА Новости.

Ликвидацию открытого горения объявили в 16:06. До этого пожар на складе был локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Распространение огня пожарным удалось остановить в 15:45. По предварительным данным, никто не пострадал.

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области организовал проведение доследственной проверки по факту пожара. Следователи выехали на место происшествия. В настоящее время они устанавливают причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на улице Панфилова, 26А, в поселке Нахабино загорелся склад с автомобильными запчастями.

По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара задействованы 44 человека и 13 единиц техники. По сообщениям СМИ, причиной пожара стал взрыв кислородного баллона в помещении.

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