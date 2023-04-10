15:44Происшествия
Склад с автозапчастями загорелся в подмосковном Нахабине
Общая площадь горящего строения составляет порядка 1 000 квадратных метров.
Объект расположен на улице Панфилова, 26А. Полыхает кровля здания.
По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара задействованы 44 человека и 13 единиц техники.
Ранее в экстренных службах рассказали, что пожарные ликвидировали возгорание в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. До этого в Минобороны сообщили о локализации возгорания силами нештатной пожарной команды и спасателями МЧС.
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