Склад с автозапчастями загорелся в подмосковном Нахабине

В подмосковном поселке Нахабино загорелся склад с автомобильными запчастями, сообщает РИА Новости , ссылаясь на экстренные службы.

Общая площадь горящего строения составляет порядка 1 000 квадратных метров.

Объект расположен на улице Панфилова, 26А. Полыхает кровля здания.

По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара задействованы 44 человека и 13 единиц техники.

Ранее в экстренных службах рассказали, что пожарные ликвидировали возгорание в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. До этого в Минобороны сообщили о локализации возгорания силами нештатной пожарной команды и спасателями МЧС.



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