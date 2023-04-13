Крупный пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках

В здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе в Химках произошел пожар. В данный момент на месте работают пожарные. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Уточняется, что людей на объекте в момент возгорания не было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в 04:21 удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.

Всего к ликвидации пожара привлекаются 42 человека и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее в подмосковном поселке Нахабино загорелся склад с автомобильными запчастями. Общая площадь горящего строения составляла порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

Через некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение на складе. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара были задействованы 44 человека и 13 единиц техники.

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