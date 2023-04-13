В Щербинке загорелось поле в районе экспериментальной кольцевой железной дороги

В Щербинке загорелось поле, которое расположено около экспериментальной кольцевой железной дороги. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы произошедшего.

Официальной информации о возгорании на момент публикации новости не поступало. Обстоятельства и подробности пожара уточняются.

Ранее крупный пожар произошел в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе в Химках. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров.

В скором времени открытое горение в здании ликвидировали, а еще спустя несколько часов пожарным удалось полностью потушить огонь. В результате ЧП никто не пострадал.

Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!