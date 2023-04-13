14:06Происшествия
Пожар в здании фермерского рынка в Химках полностью потушен
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар в здании фермерского рынка в Химках полностью потушен, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Возгорание ликвидировали в 13:20. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в здании фермерского рынка в Химках произошло крупное возгорание. В скором времени пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
Из-за пожара было полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.
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