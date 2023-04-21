Россиянам массово присылают СМС-сообщения о работе с зарплатой в 50 тысяч рублей в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам приходит массовая рассылка с предложением о работе с ежедневной оплатой труда в 50 тысяч рублей, рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Представители известных компаний не будут таким образом искать работников. Подобной рассылкой занимаются мошенники с целью вынудить соискателей отдать деньги, раскрыть личную информацию по ссылке или развести на бесплатный труд", – упомянул руководитель Центра Сергей Бодров.

В сообщениях с предложением о работе с оплатой труда в 30–50 тысяч рублей в сутки злоумышленники оставляют фишинговые ссылки. После перехода на сайт жертву просят ввести свои паспортные данные, а также реквизиты банковских карт. Реальный же работодатель не будет требовать такой информации до этапа подписания трудового договора, отметила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

"Заманчивое предложение о работе с высокой зарплатой, но с расплывчатым описанием обязанностей чаще всего приводит к просьбе оплатить сборы или раскрыть конфиденциальные данные", – заключила она.

Ранее сообщалось, что на уловки телефонных мошенников в 2023 году чаще всего попадались женщины – их доля составила 52%. Причем больше всего среди обманутых оказались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет.