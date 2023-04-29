В результате пожара на резервуаре с топливом в Севастополе никто не пострадал – Развожаев

В результате возгорания резервуара с топливом в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале

Глава Севастополя добавил, что в данный момент он находится на месте ЧП, где возглавил оперативный штаб.

"Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Анатольевичем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Александр Геннадьевич Михайлов и прокурор города Максим Сергеевич Жук", – сообщил Развожаев.

Он добавил, что ситуация находится под контролем пожарных и всех оперативных служб города. На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев, также ожидается прибытие пожарного поезда. Из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию пожара, отметил Развожаев.

О возгорании резервуара с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта стало известно рано утром 29 апреля. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Предварительно, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Власти Севастополя заверили, что пожар не угрожает гражданским объектам.