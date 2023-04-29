Власти Севастополя не планируют проводить эвакуацию жителей из района, где горит нефтебаза

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Власти Севастополя не планируют проводить эвакуацию жителей из района, где произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Согласно информации, специалисты сделают замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По словам корреспондента агентства, в районе происшествия заметен огонь. Столб дыма поднимается над домами города.

Источник в экстренных службах добавил, что кинологическая служба прибыла на место ЧП для проверки территории на предмет взрывчатки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате возгорания резервуара с топливом в Севастополе никто не пострадал. Он добавил, что ситуация находится под контролем пожарных и всех оперативных служб города.

О возгорании резервуара с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта стало известно рано утром 29 апреля. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Предварительно, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Власти Севастополя заверили, что пожар не угрожает гражданским объектам.

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