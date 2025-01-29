29 января, 10:16Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Бесединском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Бесединском шоссе, в районе дома 15. По информации ведомства, там столкнулись автомобиль Nissan и такси Kia. В результате пострадала 12-летняя девочка из первой машины. Травмы получили также девушка и мальчик 19 и 14 лет соответственно, передвигавшиеся на такси.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.
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