02 февраля, 07:39Происшествия
На внешней стороне 36-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом № 35А) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено незначительно, добавили в сообщении.
Ранее один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Можайском шоссе. Еще трое пострадали.
До этого 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.
Автоинспекторы выясняют подробности аварии на Можайском шоссе