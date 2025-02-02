На внешней стороне 36-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом № 35А) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено незначительно, добавили в сообщении.

Ранее один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Можайском шоссе. Еще трое пострадали.

До этого 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

