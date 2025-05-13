13 мая, 14:37Происшествия
Грузовик съехал с дороги на Славянском бульваре в Москве
Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты, так как по причине случившегося занята крайняя правая полоса в сторону центра.
На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.
Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. Из-за аварии движение в направлении Липецкой и Дорожной улиц осуществлялось по одной полосе из двух.
В Госавтоинспекции Москвы уточняли, что в этом районе столкнулись два грузовика. В результате произошедшего никто не пострадал.
Фура вылетела на газон на Славянском бульваре в Москве