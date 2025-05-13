Грузовик съехал с дороги на Славянском бульваре в Москве

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Движение на Славянском бульваре в районе дома 7, корпуса 1, оказалось затруднено на 400 метров из-за съезда большегруза с дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты, так как по причине случившегося занята крайняя правая полоса в сторону центра.

На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. Из-за аварии движение в направлении Липецкой и Дорожной улиц осуществлялось по одной полосе из двух.

В Госавтоинспекции Москвы уточняли, что в этом районе столкнулись два грузовика. В результате произошедшего никто не пострадал.

