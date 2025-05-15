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15 мая, 13:21

Транспорт

Перевозивший трофейную технику НАТО грузовик перевернулся в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Тягач с трофейной техникой НАТО столкнулся с автомобилем на участке трассы М-5 "Урал" в Башкирии и перевернулся. В результате пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

Уточняется, что авария случилась на 1 518-м километре дороги в Иглинском районе.

На опубликованных ведомством фотографиях заметен лежащий на боку грузовик с прицепом, на котором находится бронеавтомобиль. После столкновения он съехал в кювет. Для подъема фуры специалисты МЧС планируют привлечь автокран.

"Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях", – говорится в сообщении.

Ранее в Дзержинском районе Волгограда автомобиль "УАЗ" влетел в ограждение подземного пешеходного перехода и перевернулся. ДТП произошло напротив дома 10б на проспекте Жукова. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.

12 мая на юге Москвы столкнулись манипулятор и самосвал. От удара грузовик опрокинулся на разделительную полосу. Чтобы убрать перевернувшийся самосвал, на улицу Подольских Курсантов потребовалось вызывать спецтехнику.

Грузовик опрокинулся при аварии на улице Подольских Курсантов

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