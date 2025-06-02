Врач хосписа "Дом с маяком" погибла при подрыве моста в Брянской области

Фото: vk.com/Виолетта Горыня

Врач паллиативной помощи детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области. Об этом рассказала учредитель благотворительного фонда Лидия Мониава на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, 32-летняя Горыня работала в детском хосписе с 2020 года, но в последнее время находилась в декрете.

Мониава уточнила, что погибшая ехала в поезде вместе со своим мужем и двумя детьми. Старшему ребенку – 7 лет, младшему – 5 месяцев.

Супруг женщины практически не пострадал, однако дети в данный момент находятся в московской больнице с многочисленными переломами. Младенца перевозили в столицу вертолетом.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером в субботу, 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. В результате аварии погибли 7 человек.

В больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава РФ в данный момент находятся 64 пострадавших. Состояние 7 человек, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Власти Брянской области в связи с произошедшим объявили трехдневный траур с 2 по 4 июня.

Обрушение моста также произошло в Железногорском районе Курской области. В Следственном комитете России заявили, что оба объекта обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествия как теракт.

