В больницах остаются 64 пострадавших при ЧП в Брянской области

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

В больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава РФ находятся 64 пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Брянской области. Среди них четверо детей, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние 7 пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое", – приводит его слова ТАСС.

Помощник министра здравоохранения отметил, что за амбулаторной помощью обратились 33 человека. Кроме того, 84 пострадавшим оказали психологическую помощь. Кузнецов подчеркнул, что пациенты получают всю необходимую помощь в полном объеме.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате аварии погибли 7 человек. Власти региона в связи с произошедшим объявили трехдневный траур с 2 по 4 июня.

Позднее, утром 1 июня произошло обрушение моста в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. Во время ЧП по нему двигался локомотив. Часть поезда обрушилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

В СК РФ заявили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что виновные в подрывах будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание. Также было подчеркнуто, что компетентные органы РФ ведут тщательное расследование и в самое ближайшее время его результаты будут опубликованы.

