Теракт против представителя власти пресечен в Херсонской области

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Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ФСБ уточнили, что противоправные действия готовил завербованный Киевом мужчина 1974 года рождения. По заданию куратора и при координации сотрудника украинских спецслужб подозреваемый извлек из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировалось использовать при подрыве автомобиля чиновника региона.

"При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, обнаружены и изъяты взрывчатое вещество иностранного производства марки С-4 массой 1 250 граммов, электродетонатор и программируемый блок управления", – добавили в ведомстве.

Ранее в Новгородской области задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины ветерана спецоперации. Сотрудники ФСБ выяснили, что гражданин Украины 1997 года рождения по собственной инициативе связался с куратором через мессенджер Telegram в октябре 2023 года. В 2025-м ему поручили выяснить, где находится авто и место жительства военнослужащего "с целью дальнейшей его ликвидации".

Против мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.