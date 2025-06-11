Готовивший подрыв авто ветерана СВО агент Киева задержан в Новгородской области

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Новгородской области задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины ветерана СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ходе операции по предотвращению террористического акта выяснилось, что гражданин Украины 1997 года рождения по собственной инициативе связался с куратором через мессенджер Telegram в октябре 2023 года. В январе 2025-го ему было поручено выяснить, где находится авто и место жительства военнослужащего "с целью дальнейшей его ликвидации".

Для этого мужчина забрал самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника в Великом Новгороде, с помощью которого и планировал подорвать авто. Однако был задержан во время подготовки теракта.

Также в ходе допроса злоумышленник признался, что перед этим, действуя по указанию украинских спецслужб, поджег в сентябре и декабре 2024 года два автомобиля с символикой СВО. По его предположению, они принадлежали российским военнослужащим.

Помимо этого, он провел разведку объектов критической инфраструктуры, а также собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.

Против него возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. За эти преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в действиях мужчины выявляются признаки статей "Диверсия" и "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против РФ".

В ФСБ уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Также ведется поиск заказчика преступлений.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", – заключили в ведомстве.

Мужчина заключен под стражу в Великом Новгороде, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Ранее российские спецслужбы предотвратили готовившийся теракт на военном объекте, который расположен в городе Вышний Волочек в Тверской области. В результате были задержаны два россиянина 2008 и 2011 годов рождения, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.