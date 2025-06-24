Планировавшие подрыв газопровода в Бердянске диверсанты задержаны в Запорожской области

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Правоохранители задержали трех человек в Запорожской области, которые планировали взорвать объект газораспределительной сети в Бердянске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ РФ.

Как отметили в ведомстве, диверсанты незаконно приобретали, хранили, а также переносили взрывчатые вещества и устройства, которые были изъяты при задержании. Пойманы они были непосредственно при попытке осуществления подрыва.

В ходе операции на месте преступления и по адресам проживания подозреваемых силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) и материалы для его изготовления. В связи с этим следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Также ФСБ вновь обратила внимание на то, что спецслужбы Украины активно действуют в интернете, соцсетях и мессенджерах, пытаясь привлечь граждан России к незаконной деятельности. Злоумышленники пользуются доверчивостью людей и заставляют их совершать серьезные и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки тюремного заключения.

Ранее в Татарстане ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии. Житель Нижнекамска планировал заложить взрывное устройство и покинуть страну. Тайник был найден, возбуждено уголовное дело.

До этого в Крыму за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе были задержаны двое местных жителей. Фигуранты действовали по указанию сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, с которым они поддерживали связь в мессенджере Telegram. Против них также заведено уголовное дело.