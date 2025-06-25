ФСБ показала видео предотвращения теракта в Подмосковье

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры, на которых видно, как был предотвращен теракт в Подмосковье.

На появившемся в Сети ролике заметно, как силовики следят за исполнителями теракта, которые должны были забрать взрывное устройство из тайника. После на видео представлены нейтрализованные злоумышленники. В запись также вошли кадры оперативной съемки.

О предотвращении теракта в Подмосковье стало известно 25 июня. Диверсия была направлена против российского военного.

Двое россиян, которые готовились к теракту по заданию украинских спецслужб, были обнаружены рядом с одним из садоводческих товариществ. В этот момент они пытались достать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). При задержании злоумышленники оказали сопротивление, поэтому были нейтрализованы ответным огнем.

Во время осмотра места происшествия были найдены пистолеты Макарова с патронами, готовое к использованию СВУ, а также средства связи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

