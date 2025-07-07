ФСБ задержала четырех жертв мошенников, помогавших Украине

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Силовики вместе с правоохранителями задержали в Челябинской, Ивановской и Тульской областях четырех граждан России, которые под влиянием телефонных мошенников действовали в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, россияне 1992, 2001 и 2004 годов рождения занимались разведкой по заданию украинских спецслужб. Кроме того, они делали фотографии и снимали на видео транспортные и энергетические объекты в Челябинской, Ивановской и Тульской областях, совершали поджоги машин полицейских и повреждали опоры высоковольтных линий электропередачи.

Во время допроса злоумышленники рассказали, что телефонные мошенники вынудили их перевести на якобы безопасные счета от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После этого с молодыми людьми с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) связались лица, которые представились полицейскими.

Неизвестные грозились привлечь задержанных к уголовной ответственности за отправку средств украинским военным. Чтобы избежать этого, "сотрудники полиции" убедили молодых людей совершать преступления якобы для участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.

Ранее ФСБ призвала граждан не использовать мессенджеры для общения с незнакомцами. Такое заявление было сделано после задержания 44-летнего жителя Крыма, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) после вербовки через Telegram.

По заданию куратора мужчина проводил сбор сведений о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации военных частей. Его поймали при попытке забрать из тайника более килограмма взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства.

