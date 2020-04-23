Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в столице

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице может быть зафиксирован на майские праздники. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в регионах пик заболеваемости может быть достигнут к концу мая.

"Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая", – сказал Тимаков.

Специалист напомнил, что в Москве люди начали раньше заражаться коронавирусом, поэтому и пик должен наступить быстрее. Тимаков выразил мнение, что пандемия COVID-19 может завершиться к концу лета.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, а всего из больниц выписали 4891 пациента.

