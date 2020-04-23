Песков рассказал о ситуации с самоизоляцией в РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не установлен срок, до которого необходимо принять решение по поводу снятия режима самоизоляции в России, сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов по поводу того, есть ли конкретная дата, до которой власти примут решение по поводу дальнейшей судьбы режима самоизоляции. Песков отметил, что это будет зависеть от конкретной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией", – заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что, согласно мнениям экспертов, Россия выйдет на пик ситуации с коронавирусом к середине мая. Он отметил значительность прироста зараженных, однако подчеркнул, что он не поставит под угрозу функционирование системы здравоохранения в России.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ Николай Брико считает, что режим самоизоляции необходимо продлить и на майские праздники. Он привел пример зарубежных стран, в которых наблюдается снижение прироста зараженных, однако меры по ограничению на передвижение продолжают действовать. Также Брико указал на то, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин предпринял дополнительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса. С 30 марта все горожане вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

Для более эффективного функционирования новых правил передвижения по городу с 15 апреля в Москве ввели пропускную систему. С этого момента столичные жители могут отправиться куда-либо на общественном и личном транспорте лишь при наличии разрешения на передвижение по городу.

С 22 апреля Москва перешла на систему автоматического контроля наличия пропусков у горожан. Теперь для передвижения по городу необходимо привязать карту для оплаты проезда на общественном транспорте или госномер автомобиля к спецразрешению. Отсутствие пропуска будет считаться нарушением режима самоизоляции, за которое на провинившегося будет наложен штраф.

Систему цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

Подобную систему цифровых пропусков планируют опробовать еще в 21 регионе России. Будет создана специальная платформа, которая была разработана Минкомсвязью и которая предполагает выдачу разрешений на передвижение, чтобы граждане могли беспрепятственно добраться до работы.