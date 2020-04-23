Разрешать москвичам прогулки на данный момент рискованно – Собянин

18:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин назвал разрешение прогулок для москвичей на данный момент слишком рискованным.
"Давайте представим, что завтра я издаю изменения к указу и говорю, что прогулки москвичей с детьми на улице, в парке, во дворе разрешаются. Как это будет выглядеть? Я себе представляю: вот двор дома, где проживают 3-4 тысячи людей, из них около 1 тысячи детей, и они все выходят на прогулки. Дети общаются друг с другом, бабушки детей, мамы общаются друг с другом. В течение суток – двое они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это очень рискованная мера", – объяснил он.
Собянин дополнил, что даже ребенок, который вышел погулять один, может, общаясь со своим сверстниками, принести инфекцию в семью.
Мэр допустил, что ограничения в городе из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но делать это планируется точечно.
"Есть всегда возможность ужесточения режима [самоизоляции]. Но оно должно быть обоснованно. Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Собянина, сейчас режим самоизоляции в Москве оптимален и не требует ужесточения. Глава города назвал меры, введенные в связи с распространением коронавируса в Москве, более эффективными и адекватными, чем в других странах. Он уточнил, что эпидемия в российской столице и в Нью-Йорке началась в одно время. Но в первой ситуация лучше, добавил Собянин.
Он подчеркнул, что власти столицы готовятся к любому развитию ситуации. Количество коек в ближайшие полторы – две недели удвоят, сказал мэр.
За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.
По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода.
В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек.
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